Seconda Categoria, Dego contro Mallare: la cronaca in diretta

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi al Corrent si respira aria di alta classifica. Il Dego, terza forza del campionato, ospita la capolista Mallare in un match che si prospetta ricco di emozioni. Cinque i punti che separano le due formazioni in classifica, divise dalla Vadese ad appena due lunghezze dai lupi, reduci dal pirotecnico pari con la Nolese. Prima dello stop, invece, vittoria di misura per il Dego sul Santa Cecilia. Per i ragazzi di mister Bagnasco, sorpresa del campionato, oggi sarà arduo compito, il Mallare, infatti, è l’unica squadra imbattuta del girone, ma in casa anche i biancoblu vantano uno zero nel numero di sconfitte. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

