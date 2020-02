Vallecrosia, festa della Madonna di Lourdes: la parrocchia di San Rocco prega per la comunità cinese

Vallecrosia. In occasione della Festa della Madonna di Lourdes e della Giornata Mondiale di preghiera per gli ammalati, la parrocchia di San Rocco dedicherà la santa messa di martedì 11 febbraio alle 18 alla comunità cinese del nostro territorio e alle loro famiglie e amici coinvolti nell’epidemia di Coronavirus in Cina.

«San Rocco risana gli appestati – Comunità che prega, guardando questo dipinto di Tintoretto realizzato nel 1549, conservato nella chiesa di San Rocco a Venezia, mi è venuto in mente, nella concomitanza della festa della Madonna di Lourdes tanto invocata come Salute degli infermi, di invitare la nostra comunità di San Rocco, nostro patrono e della città di Vallecrosia nonché proprio patrono degli appestati, ad unirsi in preghiera per chiedere alla Beata Vergine Maria e a San Rocco la grazia della guarigione per i tanti fratelli cinesi e non e in particolare per la Cina tanto provata da questo virus, “ questa peste”, chiamato Coronavirus – dichiara don Antonio, parroco di San Rocco e vicario foraneo del Vicariato di Val Nervia – Bordighera – Invito tutti martedì 11 febbraio, giorno della festa della Madonna di Lourdes e Giornata Mondiale di preghiera per gli ammalati, ad unirsi in preghiera alla Santa Messa che verrà celebrata alle 18 presso la nostra chiesa parrocchiale di San Rocco».

