Veloce, Bruno Tanda:”Vinto e convinto, avanti così”

Ceriale. La Veloce, sotto la cura di mister Bruno Tanda, quando gioca in trasferta si scatena e dopo aver vinto, quindici giorno orsono, a Taggia, concede il bis, espugnando (2-1) il fortino del temibile Ceriale.

“Abbiamo vinto e convinto, mettendo le mani sul successo nella prima mezz’ora, grazie alla doppietta di Maina, giocando molto bene per almeno sessanta minuti – afferma il trainer granata – in seguito abbiamo gestito al meglio la gara, non correndo rischi, sfiorando la terza rete e subendo il loro goal a tempo praticamente scaduto”.

... » Leggi tutto