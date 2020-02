Ventimiglia Calcio, giovanili: scontri al vertice per under 17 e 15

Ventimiglia. Ricaricati dalla vittoria col Legino, i granata partono per Arenzano convinti di poter portare qualche punto a casa. Ma non sarà facile: i genovesi sono quarti nella classifica di Promozione, anche se a distanza siderale dal Taggia primo in graduatoria. Mister Luccisano non potrà andare in panchina (squalificato), mentre alcuni giovani verranno dirottati nelle giovanili impegnate in scontri di vertice. Nota positiva: tra i convocati torna Eugeni, centrale di grande esperienza.

La juniores è impegnata a Cengio a caccia di un bottino pieno, la speranza è che la Veloce possa incontrare qualche difficoltà nel derby a Celle Ligure.

