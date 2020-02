Ventimiglia, giochi e maschere: riuscita la festa di Carnevale a San Secondo

Ventimiglia. Si è svolta con larga partecipazione e allegria di piccoli in costume di carnevale la festa popolare proposta per il pomeriggio di sabato 8 febbraio nel piazzale di S. Secondo dal gruppo Scout del popoloso quartiere.

Varie gare sono state organizzate per l’occasione, dal tiro alla fune alla corsa nei sacchi, dal tiro al bersaglio, al gioco dei gemelli siamesi. Nei pressi dell’area degustazione crépe e bugie ha funzionato il laboratorio di trucco in viso, per la gioia di piccoli e grandicelli, ballerini occasionali al ritmo di musica registrata.

... » Leggi tutto