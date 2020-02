VISTA#ARTE – L’estetica della Finanza, dialoghi con Silvia Celeste Calcagno e Saviozzi & Miceli

Essere molto bravi nel proprio lavoro non basta. Chi è creativo, qualunque sia la sua attività, ha la capacità di dare una svolta, apportando un contributo di valore alla crescita delle persone.

Ma facciamo un passo indietro.

Sabato 15 Febbraio alle ore 17 le porte di Artender – Studio Scarpati ad Alassio si apriranno per un evento molto particolare: VISTA#ARTE – L’estetica della Finanza, dialogo con Silvia Celeste Calcagno e Saviozzi & Miceli, a cura di Francesca Bogliolo.

Lo spunto è nato da Paola Saviozzi e Francesco Miceli, consulenti finanziari e patrimoniali, con il proposito di far comprendere anche a persone non esperte un argomento che si pensa difficile o addirittura noioso, come la finanza, attraverso un percorso a tappe tra i 5 sensi: vista, olfatto, gusto, udito e tatto.

L’interessante “viaggio” si svilupperà interamente nel savonese nel biennio 2020/21, con tre tappe nell’anno in corso e due nel prossimo.

