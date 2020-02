Asinolla: scelta “green” per festeggiare San Valentino

Pietra Ligure. “La solita cena a lume di candela? No, è ora di rompere con le vecchie abitudini, con la solita routine… Perché non concedersi una fuga romantica in mezzo al verde delle colline? Divertimento, relax e contatto con la natura… Un contest ideale per trascorrere la tua giornata assieme al tuo partner: una celebrazione dell’amore fatta di emozione, fascino e originalità”.

Per questo il parco natura “Asinolla” a Pietra Ligure ha organizzato un programma davvero speciale per San Valentino, che sarò festeggiato domenica 16 febbraio.

... » Leggi tutto