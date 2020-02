Bocce: tra conferme e novità, Alassio prepara un altro campionato mondiale

Alassio, sempre più protagonista nel mondo delle bocce, si prepara ad ospitare i prossimi eventi. Vediamo tutte le novità.

Si aprono le iscrizioni alla Targa d’oro, attenzione al numero chiuso

L’indisponibilità dell’impianto di Albenga (Bocciofila Palasport), la necessità di dar spazio alle altre gare inserite nel programma (Targa Junior, Targa Rosa e Targa Vip), l’introduzione di una competizione della specialità petanque: sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto il Comitato Organizzatore che fa capo alla Bocciofila Alassina a limitare a 256 formazioni l’edizione n° 67 della storica manifestazione primaverile, la Targa d’oro Città di Alassio, come sempre a quadrette, inserita anche quest’anno nel calendario internazionale, per sabato 4 e domenica 5 aprile.

Le iscrizioni si aprono ufficialmente lunedì 10 febbraio. Quota e modalità di adesione sono analoghe a quelle del 2019.

Sul sito www.boccealassio.it sono elencate le modalità per partecipare. Inoltre trovare consigli relativi agli hotel partner e tante altre informazioni.

