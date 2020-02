Altare. E’ ancora in corso l’intervento da parte di vigili del fuoco e sanitari per il crollo di un terrazzo avvenuto in una abitazione in località Capanne, nel comune di Altare, nella zona del Cadibona.

Secondo quanto appreso la struttura è collassata all’improvviso, con una persona precipitata sulle macerie. Non sarebbe rimasta incastrata, tuttavia avrebbe riportato traumi e ferite a seguito della caduta.

