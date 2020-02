Eccellenza femminile, Rupinaro Sport espugna il Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Vallecrosia. La squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, ha perso la partita contro Rupinaro Sport sul campo in erba allo “Zaccari” a Camporosso.

Le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, nonostante il gol di Michela Cesarini, non sono riuscite a superare le avversarie che hanno vinto per 1-2 l’incontro valido per la prima giornata di ritorno del girone A.

