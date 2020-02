Savona, ecco le adesioni per realizzare un gruppo di auto mutuo aiuto per neo genitori di bambini con disabilità

Savona. Ripartono le adesioni per realizzare un gruppo di auto mutuo aiuto in collaborazione con A.M.A.Li, a Savona, presso la sede dell’associazione genitori ‘Seconda stella a destra’.

Il gruppo nasce per far fronte alla crescente richiesta di aiuto da parte di alcune neo mamme appartenenti al gruppo genitori della Onlus allo scopo di poter condividere uno spaziodedicato e aperto al confronto e allo scambio tra loro, finalizzato a sostenersi e sostenere, in un clima accogliente, senza giudizi, quelli con i quali si sceglie di condividere il proprio vissuto.

... » Leggi tutto