Val Maremola Trail, Giovanni Quaglia e Marina Abildaeva i più veloci tra salite e sentieri con vista sul mar Ligure

Tovo San Giacomo. Il cuneese Giovanni Quaglia e la fondista russa Marina Abildaeva si sono aggiudicati l’ottava edizione del Val Maremola Trail. L’evento targato Asd Valmaremola, con Scott a fare da main sponsor, ha contato in totale 438 iscritti, suddivisi fra la gara principale e quella più breve non competitiva, entrambe con passaggi impegnativi e vista sul mar Ligure.

Sui 28 chilometri del duro tracciato del Val Maremola Trail, ad avere la meglio è stato Giovanni Quaglia del team Podistica Valle Varaita. L’atleta di Saluzzo ha tagliato il traguardo in 2h30’17”. La gara si è decisa nelle fasi finali, quando il russo Yuri Bischaev (Geosport Club), fino a quel momento battistrada e in grado di fare una netta differenza in salita, ha dovuto cedere definitivamente il passo al piemontese, molto più esperto nelle discese. Bischaev ha portato a termine la prova in 2h32’58”. Sul terzo gradino del podio il lecchese Andrea Rota del team Osa Valmadrera con il finish time di 2h36’22”. Nella top ten Andreas Gehrer, Stefano Butti, Fabio Cavallo, Danilo Lantermino (vincitore uscente), Mauro Bernardini, Donatello Rota ed Edoardo Marchisio.

