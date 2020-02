Varazze, lutto per la scomparsa della soprano Federica Repetto

Varazze. Si terrà domani, martedì 11 febbraio, alle 16.15 nella chiesa genovese di San Pio X in via San Pio X (traversa di via Orsini ad Albaro) il funerale della soprano Federica Repetto.

L’artista, spentasi ieri mattina, lascia il marito, il tenore Silvano Santagata, gli amici dell’associazione culturale di Varazze il “Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine” e tanti appassionati estimatori della sua “dolcezza”, “elegante riservatezza”, “intelligenza”, “ironia” e del suo “bel canto”.

