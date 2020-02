Concorso per operatori socio sanitari, Uil Fpl: “Tavolo con la Regione per garantire il servizio nelle strutture sanitarie”

Savona. La segreteria Uil Fpl, vuole rassicurare i lavoratori delle strutture residenziali private e non, interessati al concorso indetto da Alisa, per la figura di operatore socio sanitario presso tutte le Asl della Regione Liguria. “La Uil Fpl, è stata tra le prime a chiedere l’interessamento della Regione Liguria ed Alisa, affinché, durante la partecipazione al concorso di tutti coloro che risultavano essere dipendenti delle strutture, non si manifestassero problematiche organizzative tali da mettere a disagio strutture, lavoratori e utenti” afferma il sindacato.

“Ad oggi, le parti non si sono ancora incontrate per ragionare sull’argomento, il concorsone si sta avvicinando e tra i numerosi partecipanti, tanti sono lavoratori delle strutture residenziali della nostra Provincia. Con ciò, non vogliamo alimentari inutili allarmisti messi in piedi da altri. Non esiste per noi un pericolo allo svolgimento del Concorso e tanto meno preclusione per la partecipazione dei suddetti operatori. La Uil Fpl, ci tiene a ricordare a tutti che, esistono normative e contratti che non lasciano discrezionalità ai datori di lavoro sul chi far partecipare ad un concorso o ad un esame, tutti e in egual modo devono essere messi in condizione di farlo”.

... » Leggi tutto