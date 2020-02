Crediti deteriorati, nuovi guai per Carige: la procura di Milano indaga per aggiotaggio

Liguria. Indagine per manipolazione del mercato su Carige per la mancata comunicazione nella prima semestrale del 2018 della necessità di svalutare crediti per centinaia di milioni. L’inchiesta per aggiotaggio è coordinata dal pm Paolo Filippini e dell’aggiunto Maurizio Romanelli e nasce da una denuncia sulla semestrale e sulla gestione dell’istituto prima del commissariamento, depositata prima dell’estate dai Malacalza.

Da quanto si è appreso agli atti del fascicolo ci sarebbe della documentazione acquisita presso la Consob e l’indagine punta a capire se ci sia stata alterazione del mercato da parte degli amministratori prima del commissariamento, in relazione a informazioni non veritiere sui non performing loan (crediti in sofferenza).

