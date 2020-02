McDonald’s “sposa” Ferrero: arriva anche a Savona il nuovo panino con la Nutella

Savona. L’anteprima mondiale organizzata da McDonald’s e Ferrero per far assaggiare in esclusiva il nuovo McCrunchy Bread con Nutella è stata un successo. Sono stati infatti otto mila i fortunati ad assaggiare il nuovo panino durante gli eventi di Milano, Roma, Napoli e Bari.

Per tutti gli altri, tuttavia, l’’attesa è finita e da domani, 12 febbraio, il McCrunchy Bread con Nutella arriva in tutti i McDonald’s italiani. Il pane e Nutella, da sempre un classico per la colazione e la merenda, ancora non presente nella ristorazione, oggi per la prima volta si può gustare anche fuori casa.

