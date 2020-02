Next Generation Maldini: è scoccata l’ora della stellina Daniel

Si può certamente affermare, che quella dei Maldini sia come una leggenda che continua, stupendo tutti, di generazione in generazione. Domenica 2 febbraio al 93′ di Milan-Verona ha infatti esordito in Serie A Daniel, figlio secondogenito di Paolo e nipote di Cesare.

Maldini Jr è entrato al posto di Castillejo, debuttando così in massima serie all’età di 18 anni. A fine partita, la giovane promessa del calcio italiano ha così commentato il suo debutto: “Il mio esordio è stato un sogno, peccato per il risultato. Ho provato un’emozione forte ma mio padre mi ha tranquillizzato”. L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, lo ha elogiato: “Daniel ha classe. L’ho buttato dentro sperando che avesse la palla giusta per cambiare il risultato. Il ragazzo ha qualita’ e credo che abbia delle buone potenzialità ma bisogna dargli il tempo di maturare”.

