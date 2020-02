Pallapugno, il calendario della Serie B: debutto casalingo per la Don Dagnino Vini Capetta

Andora. Pronto il calendario per la prima parte della stagione 2020 della Serie B di pallapugno. Dodici le formazioni al via del campionato che inizierà nel weekend di Pasqua, da sabato 11 a lunedì 13 aprile: 132 partite divise in 22 giornate della regular season, che si concluderà giovedì 20 agosto.

Le dodici squadre iscritte si affronteranno, nella prima fase, in un classico girone all’italiana. Al termine della regular season, le prime otto classificate accederanno al tabellone finale con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. La prima classificata, al termine del tabellone finale, sarà promossa in Serie A.

