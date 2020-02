Potenziamento di attrezzature e personale e soddisfazione degli utenti: a Savona la “Giornata della Trasparenza” di Asl2

Savona. In occasione della 28esima Giornata mondiale del Malato, l’Asl 2 savonese ha organizzato (in collaborazione con le associazioni di tutela e volontariato del Comitato Misto Consultivo) la “Giornata della Trasparenza”, un’opportunità per presentare tra l’altro la “Customer Satisfaction”, progetto di analisi del grado di soddisfazione percepita dagli utenti in relazione ai servizi forniti dall’azienda. La giornata si è svolta oggi presso il centro commerciale “Le Officine” di Savona.

“La trasparenza è importante – spiega il commissario straordinario di Asl2 Paolo Cavagnaro – perché noi siamo tenuti a comunicare ai cittadini quello che facciamo. Poiché stiamo svolgendo un importante lavoro di mantenimento e di miglioramento del servizio sanitario e del servizio socio-sanitario della provincia di Savona, è necessario fare il punto di quanto fatto fino a questo momento”.

