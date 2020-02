Staffetta di bronzo per l’Amatori Nuoto Savona

Brillante risultato per l’Amatori Nuoto al Campionato Regionale Invernale Staffette, che si è svolto sabato 8 febbraio alla piscina Sciorba di Genova, con la partecipazione delle società Genova Nuoto My Sport, Rari Nantes Spezia, Lavagna 90, Andrea Doria, Aragno Rivarolesi, Rari Nantes Arenzano, Sportiva Sturla e Nuotatori Genovesi (in ordine di arrivo).

La staffetta 4×100 mista Juniores, composta da PUGLIARO Marco (dorso), COSTA Francesco (rana), PUGLIARO Lorenzo (farfalla) e MACCAGNO Lorenzo (stile libero), ha conquistato il terzo posto dopo un serrato confronto con i nuotatori di Lavagna 90.

