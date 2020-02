Tamponamento a catena tra Arenzano e Celle Ligure: A10 paralizzata

Arenzano-Celle Ligure. Incidente stradale in A10, tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Savona. È accaduto intorno alle 9,30. Si è trattato di un tamponamento a catena avvenuto all’altezza del km 30, all’interno della galleria Cantalupo, che ha visto coinvolte 3 auto ed un furgone.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento delle croce rossa di Varazze e dell’automedica del 118. Sul posto, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Fortunatamente tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite in modo lieve e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

... » Leggi tutto