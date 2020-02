Trofeo Laigueglia: ad Alassio il team Androni Giocattoli Sidermec, campione d’Italia da tre stagioni

Alassio. Arriveranno domani nella città del Muretto per preparare il primo appuntamento della stagione, il Trofeo Laigueglia.

Stiamo parlando dell’Androni Giocattoli Sidermec, la squadra professionistica che ha una lunga storia nel ciclismo di alto livello. “Siamo il team campione d’Italia da tre stagioni consecutive – spiegano i portavoce della società – e anche quest’anno, così come è stato negli ultimi due, saremo al via del Giro d’Italia. Trentacinque vittorie nel 2018, trentadue lo scorso anno e quest’anno la stagione è iniziata piuttosto bene con cinque vittorie in Venezuela alla Vuelta al Tachira, una in Argentina alla Vuelta a San Juan e una in Malesia al Tour de Langkawi”.

