Veloce, non gioisce solamente la prima squadra: weekend positivo per le formazioni giovanili

Savona. Il fine settimana appena trascorso, sabato 8 e domenica 9 febbraio, è stato più che mai a tinte granata, non solo per il successo in Promozione.

Se la doppietta di Maida contro il Ceriale ha fatto esultare la prima squadra di mister Bruno Tanda, che conquista così la seconda vittoria esterna consecutiva, risposte convincenti sono arrivate anche dalle compagini del settore giovanile della Fbc Veloce 1910.

... » Leggi tutto