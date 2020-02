Albenga sinonimo di storia: Necropoli Romana di Pontelungo aperta al pubblico grazie al Fai

Albenga. Importante novità per la città di Albenga e per il suo patrimonio storico-culturale. A partire da oggi, infatti, la Necropoli Romana sita in viale Pontelungo tornerà a splendere e ad essere visitabile dal pubblico.

E questo, grazie all’impegno profuso negli anni dalla Delegazione FAI di Albenga-Alassio e del Gruppo FAI Giovani di Albenga per valorizzare questo gioiello della città ingauna. Un lavoro importante che ha portato al raggiungimento di importanti obiettivi: apertura straordinaria durante le Giornate FAI di Primavera 2015; candidatura come Luogo del Cuore nelle edizioni del 2016 e del 2018; aperture al pubblico nelle Giornate FAI d’Autunno 2018.

... » Leggi tutto