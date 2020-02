Bordighera, targa premio alla carriera a Anna Mazzamauro

Bordighera. Sarà una serata speciale quella di sabato 15 febbraio al Palazzo del Parco. La rassegna Fughe di Teatro…e di Umorismo a Bordighera, unitamente al Comune della città, premierà infatti una regina delle scene, Anna Mazzamauro, che calcherà il palco con il suo spettacolo “Belvedere. Due donne per aria”.

La Mazzamauro si reinventa e riscopre in veste di autrice e regista di una piéce che la vede protagonista al fianco di Cristina Bugatty, e con la partecipazione di Sasà Calabrese. Cristina Bugatty entra nel mondo dello spettacolo prendendo parte alla compagnia giovani del Teatro della Tosse di Genova, ed esordisce poi in televisione con Piero Chiambretti, partecipando come opinionista al programma Chiambretti c’è, in onda su Rai 2.

