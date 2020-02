Calcio a 5, Serie D: il Cengio coglie la prima vittoria

Cairo Montenotte. È terminato il girone di andata del campionato di Serie D di calcio a 5 con le due partite giocate nella serata di lunedì 10 febbraio al Tennis Club Cairo Montenotte.

Una quinta giornata che ha visto andare in scena due incontri molto equilibrati. Nella sfida tra le due squadre ancora a secco di successi ha prevalso il Cengio (nella foto), battendo 5-4 il Millesimo. Per i vincitori doppietta di Denaro e singole reti di Pistone, Chami e Camera; per i giallorossi due centri di Rovere ed uno ciascuno di De Madre e Roveta.

