Concorso Oss, i sindacati: “Modificare il bando per garantire i diritti di partecipazione ai lavoratori”

Regione. “Già nello scorso mese di dicembre, all’uscita del bando di concorso per 274 operatori socio sanitari, ci preoccupammo di segnalare ad A.Li.Sa. che le modalità di partecipazione alle prove selettive non avrebbero risposto alle legittime necessità degli ottomila operatori sanitari del settore che, dopo dieci anni, sono a rincorrere la possibilità di un posto nella pubblica amministrazione”. A parlare, in una nota, è la segreteria generale UIL-FPL Liguria.

Spiegano i sindacati: “Ci preme evidenziare, inoltre, come la scelta della modalità di iscrizione telematica, peraltro la sola prevista pena l’esclusione, anche se ci ha consentito di coadiuvare nelle procedure quanti necessitavano di supporto, è apparsa ai più già una prima intenzionale e, se così fosse, inopportuna “scrematura” dei candidati, soprattutto in considerazione della esigua risposta in termini occupazionali. Purtroppo il bando è decisamente lontano dalle aspettative sia del sindacato che dei lavoratori del settore”.

