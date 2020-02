Finale, Castellazzi (Verdi): “Nel ricordo di Darwin si valorizzi Gallesio e si promuova gemellaggio con Prasco”

Finale Ligure. Oggi (12 febbraio), in tutto il mondo si celebra il “Darwin Day” e si moltiplicano importanti iniziative per ricordare la nascita, nel 1809, del grande scienziato. Ma, in questa ricorrenza, i Verdi del savonese hanno anche voluto ricordare come il padre dell’evoluzionismo facesse tesoro di alcune importanti ricerche effettuate dall’agronomo ligure Giorgio Gallesio vissuto a Finalborgo tra il 1772 e il 1839.

“Darwin, – ha spiegato il portavoce savonese Gabriello Castellazzi, – riconobbe la validità degli studi di Gallesio che aveva effettuato esperimenti sugli incroci tra specie vegetali. Lo stesso Darwin pubblicò poi quei risultati nel suo saggio ‘Variazioni degli animali e delle piante allo stato domestico’, dove scrisse: ‘Vi sono molte piante ermafrodite, che non sono conformate specialmente in maniera da favorire l’incrociamento, ma che però si mescolano così ampiamente come gli animali a sessi separati. Ciò avviene nei cavoli, nei rafani e nelle cipolle, come me ne sono convinto per esperienza, perfino i contadini in Liguria dicono che bisogna impedire ai cavoli che si ‘innamorino’ tra di loro. Nel gruppo degli aranci il Gallesio osserva che il miglioramento delle differenti sorta è impedito dal loro incrociamento continuo e quasi regolare, e la stessa cosa succede in molte altre piante”.

