I consigli sindacali interregionali Alpi-Arco Lemano e Liguria-PACA all’incontro a Torino: «Maggiori frequenze sulla Savona-Ventimiglia-Nizza»

Ventimiglia. Si sono riuniti per la prima volta congiuntamente ieri a Torino, i CSIR (Consigli sindacali interregionali) Alpi-Arco Lemano e Liguria-PACA. I lavori, guidati dai rispettivi presidenti Jean Dondeynaz e Eliana D’Andrea, definiti “un primo passo verso una collaborazione efficace delle nostre Regioni” hanno visto i partecipanti confrontarsi sui numerosi problemi che accomunano Valle d’Aosta, Piemonte, Auvergne-Rhône-Alpes, Liguria e Provence-Alpes-Côte d’Azur, ad iniziare dagli attraversamenti alpini dei migranti, dalle infrastrutture di trasporto di persone e merci, dal lavoro frontaliero e distaccato.

«Sulle infrastrutture, i recenti eventi (Ponte Morandi, Torino-Savona, Torino-Aosta) hanno reso evidente l’urgente necessità di manutenzione e di investimenti per una “regione d’Europa” che si candida ad essere un crocevia del commercio internazionale con i propri trafori, porti, retroporti, sistema stradale e ferroviario. Se si registrano progressi sulla partenza dei lavori della TAV Torino-Lyon (2021-22, fine dei lavori prevista per il 2030), è stato posto l’accento sulla necessità di interventi in tempi rapidi sulla Torino-Ivrea-Aosta, sui tratti a binario unico della

Torino-Savona, l’importanza del completamento del raddoppio della tratta Andora- Finale e di maggiori frequenze sulla Savona-Ventimiglia-Nizza su cui pesa, oltre al turismo, un forte pendolarismo.

