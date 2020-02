Il cinghiale mascotte di Ventimiglia ha partorito cinque cuccioli. Le immagini

Camporosso. Il cinghiale Carmelo (chiamato così prima che si scoprisse che era femmina, ndr) ha dato alla luce cinque cuccioli il 10 febbraio scorso. Divenuto celebre a Ventimiglia per le sue incursioni in città insieme ai suoi fratelli, Carmelo è stato catturato all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio grazie alle volontarie delle Iene Vegane, che lo hanno salvato da morte certa e portato insieme alle sue sorelle in un ranch di Camporosso, in attesa di trasferirlo definitivamente nel santuario “Porcikomodi” a Magnago, in provincia di Milano.

Per contribuire alle spese di cui si sono fatte carico le volontarie per salvare Carmelo e le sue sorelle, è possibile fare una donazione su Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/donate/1002395076821385/, oppure lasciando un’offerta presso la Libreria Mondadori di via Roma a Ventimiglia, o presso il bar “Di cotte e di crude”, in via Tenda, sempre nella città di confine. A Bordighera, invece, l’offerta può essere lasciata presso il bar Agorà a Bordighera Alta, oppure “La Tartana” o Bordighera Cafè in via Vittorio Emanuele.

