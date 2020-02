Il rito di passaggio

“È necessario che qualcosa muoia affinché altro possa nascere al suo posto … se non lasci morire un amore passato non avrai modo di concedere spazio ad una nuova emozione … deve pur morire la bambina affinché possa nascere la donna” è la saggia osservazione che esprimeva Gershom Freeman in una conversazione a tre: lui, io ed una amica comune disperata per la conclusione di un recente amore. La frase così estrapolata può sembrare eccessivamente cinica, ma si collocava all’interno di un più ampio ragionamento intorno alla questione della scomparsa dei riti di passaggio nella nostra società ed alla conseguente incapacità di gestire situazioni traumatiche che il rito dovrebbe esorcizzare attraverso un percorso catartico che renda più forte l’individuo alla luce delle garanzie che il modello culturale in cui cresce gli offre ritualizzando il dolore. Un tema che, nel corso della conversazione, si è poi incentrato sul ruolo della morte e della stretta relazione dialettica della capacità di prepararsi alla morte divenendo abili alla vita, ma andiamo per ordine.

Già nel 1788 il teologo svizzero A. C. De Chavannes si occupava dei fondamenti dell’antropologia come scienza dell’uomo, significativamente Kant scriveva, nello stesso anno, il saggio “L’antropologia dal punto di vista pragmatico”. È utile chiedersi: in che cosa consiste un rito di passaggio? Per comodità possiamo risalire ad un classico della letteratura antropologica del primo 900 di Arnold Van Gennep che lo definisce come una cerimonia finalizzata a determinare la transizione tra due diverse condizioni sociali all’interno di un sistema, definita in base ad una azione ripetitiva carica di valori simbolici autoreferenziali del sistema stesso. Un mezzo, in sintesi, per assicurare la compattezza della struttura socio sistemica e per confermare ogni componente a patto che conservi i riferimenti con l’ente garante. Si possono riconoscere, in quest’ottica antropologica, i fondamenti del pensiero hegeliano nel quale il rapporto di reciprocità tra il componente e la struttura garantiscono tanto il sistema quanto il singolo così che entrambi si confermino l’un l’altro: io singolo e vulnerabile individuo convalido le tue leggi adeguandomi ad esse in cambio della tua rassicurazione circa la mia identità ed il senso del mio stesso agire. Una sorta di tautologia sistemica autoreferenziale. I grandi sistemi di potere protagonisti della storia si sono costantemente organizzati secondo un modello ritualizzato all’interno del quale l’elemento iniziatico e di passaggio ha sempre rivestito un ruolo centrale, basti pensare ai riti religiosi, il battesimo e la cresima, per esempio. È illuminante la sintesi suggerita da Malinowski il quale sostiene che il rito di passaggio riveste la funzione di “ricostruire l’integrità del gruppo”.

