Prima Categoria, sorpasso in vetta: Soccer Borghetto primo in classifica

Albenga. Sorpasso compiuto. Dopo la terza giornata di ritorno, il girone A di Prima Categoria ha una nuova capolista: il Soccer Borghetto.

Grazie a quattro successi consecutivi la squadra del presidente Andrea Ferrara ha completata la sua rimonta e si è portata solitaria al comando. I biancorossi hanno centrato la nona vittoria in campionato imponendosi per 3 a 1 a Pian di Poma sulla Carlin’s Boys. I locali sono passati in vantaggio per primi, con un rigore trasformato da Giorgio Brizio, ma la squadra guidata da Alessandro Giunta ha saputo ribaltare il risultato con le reti di Condorelli, Carparelli e Auteri.

