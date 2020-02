Progetti ecoscuola, M5s: “Per la Liguria oltre 90 mila euro grazie al taglio degli stipendi”

Regione. I portavoce nazionali e regionali del MoVimento 5 Stelle hanno messo a disposizione 3 milioni di euro, ricavati dal taglio dei loro stipendi, per progetti che portino nelle scuole italiane il tema della sostenibilità ambientale. A disposizione della Liguria ci sono oltre 90 mila euro: si tratta del progetto “Facciamo Ecoscuola”, che ho personalmente segnalato nei mesi scorsi a tutti i Dirigenti scolastici delle scuole in provincia di Imperia e Savona e che auspico incontri grande partecipazione in tutta la Liguria.

Ogni scuola ha tempo fino al 29 febbraio 2020 per presentare un progetto e partecipare alla successiva votazione on-line, che determinerà quali scuole riceveranno i 10 mila o 20 mila euro (a seconda della tipologia di intervento programmato) per finanziare l’iniziativa.

... » Leggi tutto