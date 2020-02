Pubbliche assistenze, minoranze a Savona: “La Lega non pensa alla salute dei cittadini”

Savona. Pubbliche assistenze e trasporti sanitari, è ancora polemica a Savona dopo l’ultimo Consiglio comunale e dopo l’approvazione della nuova legge regionale. Ieri la presa di posizione dal capogruppo Matteo Venturino e dal consigliere Yuliya Spivak della Lega, oggi non si è fatta attendere la risposta dei gruppi di minoranza.

L’intervento di Spivak-Venturino, probabilmente suggerito a livello regionale, testimonia nero su bianco quanto abbiamo denunciato durante il Consiglio comunale: la scarsa conoscenza di tutta la questione riguardante il bando di Alisa che coinvolge le pubbliche assistenze e i pazienti che ricorrono ai servizi delle croci sul nostro territorio, servizi classificati in maniera molto chiara dalla legge regionale approvata nei giorni scorsi” affermano i gruppi del partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Battaglia Sindaco per Savona, Noi per Savona e Rete a Sinistra.

