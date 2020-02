Savona, ruba profumi mentre è col figlio neonato: denunciata dai carabinieri

Savona. Ha tentato di rubare dei profumi mentre era col proprio figlio neonato. Per questo una donna italiana di 27 anni, residente nella provincia di Torino, è stata denunciata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Savona per furto.

L’episodio risale a ieri sera. La donna, insieme al figlio di un mese, approfittando della distrazione delle commesse della profumeria “Dellepiane” ha messo dentro la propria borsetta alcuni profumi, per poi uscire senza pagare. Il gesto però è stato notato dal titolare del negozio che ha subito chiamato i carabinieri. I militari sono immediatamente intervenuti e l’hanno fermata nelle vicinanze del negozio, trovandola ancora in possesso della refurtiva: per evitare di far scattare l’allarme antitaccheggio la donna aveva rivestito l’interno della borsa con della carta stagnola.

... » Leggi tutto