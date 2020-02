Servizi Ambientali, convocata l’assemblea dei soci per la nuova presidenza

Borghetto Santo Spirito. Saranno tre i passaggi nei prossimi giorni sulla Servizi Ambientali, la società partecipata al centro di polemiche e scontri dopo le dimissioni dell’ex presidente Milena Scosseria e lo sciopero di quattro ore proclamato dai sindacati in merito alla gestione del personale.

Prima e decisiva tappa la prossima assemblea dei soci, convocata per il 17 febbraio, nella quale si dovrà fare quadrato sulla situazione dell’azienda e scegliere chi sarà il nuovo presidente. Ad ora massimo riserbo sui possibili nomi, una scelta non facile che dovrà mettere d’accordo i sindaci e i Comuni soci, pur considerando che la decisione spetta al Comune di Borghetto. In questi giorni il sindaco Giancarlo Canepa è al lavoro per trovare la soluzione migliore.

