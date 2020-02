A Finale Ligure è tutto pronto per il grande abbraccio collettivo di “filiEabbracci, intrecci urbani”

Finale Ligure. Prenderà il via alle ore 14 di sabato 15 febbraio l’iniziativa “filiEabbracci, intrecci urbani” organizzata dal negozio “filiEabbracci” e dall’associazione di arte sociale Zerovolume con il patrocinio del comune di Finale Ligure.

L’evento si svolgerà nel corso del pomeriggio e sarà suddiviso in diverse fasi. Alle ore 14.00 i volontari allestiranno la piazza con materiale di filiEabbracci (cartelli, coperte) mandala di lana per donazioni filiEabbracci , saranno coperte anche le bancarelle del mercato ortofrutticolo il palco e le panchine stile Yarn bombing. Alle ore 15.20le ragazze di pattinaggio Zinola andranno in giro con i pattini a distribuire buoni (abbracci gratis) per le vie di Finale.

... » Leggi tutto