Albenga, al via la seconda fase della manutenzione straordinaria del Ponte Viveri

Albenga. Inizierà lunedì 17 febbraio la seconda fase della manutenzione straordinaria del Ponte Viveri.

I lavori consistono nella riverniciatura completa dell’arcata e di tutte le parti metalliche del ponte, riverniciatura necessaria, oltre che per ridare il colore rosso allo stesso, anche per proteggerne la struttura. Per eseguire l’intervento dovranno essere posizionate delle impalcature che comporteranno una temporanea modifica alla viabilità.

Come per la prima fase di lavorazione la viabilità sarà regolata con senso unico di circolazione con direttrice levante – ponente (direzione Alassio); pertanto in tale periodo coloro che da località Vadino si dirigono verso centro città, dovranno dalla rotatoria di via Piave, dirigersi verso lo svincolo e di Regione Miranda e ed imboccare la SS.n.1 Aurelia e per poi rientrare in centro città dallo svincolo con via del Roggetto.

... » Leggi tutto