Albenga piange la scomparsa del notaio Angelo Navone, contitolare dello studio Navone-Basso

Albenga. Grave perdita per la città di Albenga: è scomparso a Roma, dove si trovava ricoverato, il notaio Angelo Navone. Rosario e funerali, per volere dei familiari, saranno celebrati a Garlenda, ma in forma privata.

Era contitolare dello storico studio notarile Navone-Basso, di viale Martiri della Libertà. Classe 1942, molto conosciuto e stimato all’ombra delle torri ingaune, ha lasciato la moglie e due figli.

