Albenga, vertice sul nuovo polo scolastico: gara per la progettazione da 1,2 mln di euro

Albenga. “Il polo scolastico da oggi non è più un sogno ma una realtà che si sta concretizzando” con queste parole il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis traccia il bilancio dell’incontro che si è tenuto oggi presso il Ministero dell’Istruzione sul tema “Scuole Innovative”.

Oltre al sindaco Tomatis per il Comune di Albenga era presente l’Ing. Chiara Vacca, per il Ministero erano presenti la dottoressa Paola Iandolo e la dottoressa Simona Montesarchio, c’erano poi i referenti degli Uffici dell’Istituto Nazionale per Infortuni (Inail) e i rappresentanti degli altri Comuni italiani vincitori del bando.

