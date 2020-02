Costa e Pisani (Liguria Popolare): «Le liste per le Regionali su tutte e quattro le province sono quasi pronte»

Genova. Nuova riunione per l’esecutivo di Liguria Popolare che è al lavoro per completare le liste che si presenteranno all’appuntamento elettorale regionale in tutte e quattro le province liguri.

All’incontro erano presenti: il presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa, il vice presidente Antonio Bissolotti, il capogruppo in consiglio regionale Gabriele Pisani, il coordinatore della provincia di Savona Matteo Marcenaro, il coordinatore di Genova Popolare Ubaldo Borchi e il coordinatore per il Tigullio Gino Garibaldi.

... » Leggi tutto