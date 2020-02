Educazione alimentare nella scuola d’Infanzia San Fedele/Lusignano ad Albenga

Albenga. Prosegue nella scuola d’infanzia San Fedele/Lusignano (del Comprensivo I di Albenga) il progetto di educazione alimentare grazie all’interessamento dell’insegnante Francesca Gaudino e della dottoressa Annamaria Acquaviva. Il primo incontro con la chef Rosa D’Agostina sarà il prossimo 19 febbraio.

Spiega la maestra Gaudino: “Dato il successo dello scorso anno abbiamo voluto continuare il progetto dedicato al cibo, all’alimentazione e ai corretti stili di vita. Ambiente, alimentazione e varie tematiche sociali sono argomenti dei quali si può parlare, magari attraverso giochi e laboratori, anche con i bambini più piccoli. Nella nostra scuola siamo partiti parlando di alimentazione grazie ad una proficua collaborazione con la dottoressa Acquaviva che voglio ringraziare per la grande disponibilità e professionalità e la chef Rosa D’Agostina che, quest’anno, si è prestata a partecipare ai nostri laboratori. ‘Giocando’ con gli alimenti il nostro intento è far conoscere alcuni alimenti considerati ‘ostici’ come le verdure anche ai bambini più piccoli”.

... » Leggi tutto