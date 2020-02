Il Roma Caput Mundi 2020 è alle porte

Siamo quasi giunti al calcio d’inizio della 14ª edizione del tradizionale torneo che aprirà la stagione delle selezioni Lnd e che si svolgerà dal 17 al 21 febbraio.

Otto quotati team tra club e rappresentative si affronteranno sui campi della provincia di Roma e Frosinone nell’ambito della rassegna internazionale per under 18 organizzata dal Comitato Regionale Lazio. Si tratta di Galles, Grecia, Inghilterra, Kosovo e Moldova, per l’Italia ecco il Frosinone, la Rappresentativa del CR Lazio e la Rappresentativa Under 18 LND (che nell’ultimo test di preparazione ha battuto la primavera del Pescara per 4 a 3) allenata da Giuliano Giannichedda.

