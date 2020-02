Legge regionale sul riutilizzo degli immobili, Muzio (Fi): “Allarmismo infondato”

Regione. Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, interviene sul tema della legge regionale sul riutilizzo dei vani accessori e degli immobili non utilizzati, approvata dal consiglio lo scorso 17 dicembre. Muzio è uno dei firmatari della legge.

“Le paure e i timori che sono stati alimentati in questi giorni – dichiara il capogruppo di Forza Italia – mi sembrano eccessivi, perché i paletti di applicazione previsti dalla legge sono molto puntuali, come ben spiegato anche dalle ‘Indicazioni operative’ per l’applicazione della normativa, inviate nei giorni scorsi dalla Regione a tutti i Comuni. Per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso degli immobili, sono previsti almeno 5 anni di mancato utilizzo, dove per mancato utilizzo s’intende, in maniera molto rigorosa e con dichiarazione del proprietario sotto la propria responsabilità penale, la totale assenza d’uso, comprovata anche, come specificano le ‘Indicazioni operative’, dal fatto di non aver alcuna utenza attiva. E’ chiaro, quindi, che la legge va a dare una risposta a situazioni in essere che non hanno mercato da tanti anni. Sul cambio di destinazione d’uso per questa tipologia di immobili, i Comuni non hanno poteri decisionali: la legge al riguardo è chiara”.

