Meteo, in Liguria è quasi primavera: oggi cieli velati, nel fine-settimana sereno ovunque

Liguria. Una veloce ondulazione atlantica determinerà un aumento della nuvolosità sulla nostra regione nella giornata di giovedì 13 febbraio. In serata arriverà anche qualche piovasco a levante. Bel tempo venerdì e sabato.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi giovedì 13 febbraio avremo al mattino nuvolosità in aumento specie dal savonese di levante verso est; si tratterà di nubi basse sormontate da velature in quota senza precipitazioni; cielo velato su savonese di ponente, imperiese e versanti padani centro-occidentali con il sole che apparirà come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio e soprattutto in serata comparsa di qualche rovescio nelle zone interne del levante con probabile interessamento a tratti della sottostante fascia costiera. Asciutto dal genovese di ponente verso ovest con belle schiarite tra imperiese, savonese e versanti padani centro-occidentali.

