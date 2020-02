Sanremo, cena di San Valentino al Casinò: prenotazioni ancora aperte

Sanremo. Prenotazioni ancora aperte per la cena romantica di San Valentino al Casinò, il 14 febbraio a partire dalle 20. Una serata da ricordare in un ambiente particolarmente glamour con musica soffusa e il piacere di condividere momenti esclusivi. Per prenotazioni tel 0184 595266.

Per questa magica sera con il giusto sottofondo musicale è stato appositamente preparato il menù dedicato a Cupido del costo di € 80 a persona, vini inclusi. Le pietanze particolarmente afrodisiache esprimono l’originalità della cucina d’autore firmata Elior.

