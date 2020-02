Top 10 della settimana, arrivano i Sanremesi!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori, reduci della settimana di Sanremo, la settimana in cui la nostra splendida Liguria vive di musica e come ogni anno non mancano i gossip, le polemiche e tutto ciò che gira intorno al Festival!

Personalmente mi sono piaciute molte canzoni di questa edizione che ho trovato nel complesso piacevole; non so se queste canzoni saranno future hit però per il momento è bello ascoltarle e godersele, quindi ora alziamo il volume e via con la #ivgchart!

