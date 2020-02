Tra IVG e i lettori è San Valentino in anticipo: superati gli 80.000 fan su Facebook

Provincia. Era il 22 febbraio 2017, e la pagina Facebook di IVG.it festeggiava il traguardo dei 50.000 fan. Solo tre anni dopo, anzi qualcosa in meno, la pagina social del quotidiano più letto in provincia di Savona raggiunge un nuovo traguardo: ora sono infatti 80.000 le persone che hanno scelto di avere sulla propria bacheca, ogni giorno, le notizie principali de Il Vostro Giornale.

A quasi 14 anni dalla creazione di IVG.it, nato il 1 aprile del 2006, il tempo, il lavoro e l’importanza sempre crescente del web nelle nostre vite hanno portato a un dato di fatto: la nostra pagina, ormai, è diventata da tempo “la” comunità online dei savonesi, l’ecosistema virtuale che ne racchiude il maggior numero. Per questo ad esempio capita spesso che la nostra pagina venga utilizzata anche per diffondere appelli, messaggi di pubblica utilità o, perchè no, qualche “risata locale”. Se il social network è un mare, la pagina di IVG è il porto dei savonesi, quello a cui guardano come punto di riferimento.

