Bordighera. Una grossa palma si è spezzata ed è crollata al suolo in un viale dei giardini antistanti il Palazzo del Parco a Bordighera. E’ successo in serata e solo per un soffio si è evitata la tragedia.

L’area è stata ‘fettucciata’ con nastro bianco e rosso per evitare che le persone si avvicinino alle aiuole. Il crollo della pianta potrebbe essere stato causato dal forte vento.

