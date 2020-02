Folla commossa per l’ultimo saluto a Bruno Basso, fondatore dello storico colorificio

Villanova d’Albenga. Folla commossa a Ortovero, nella chiesa di San Silvestro Papa, per l’ultimo saluto a Bruno Basso, fondatore dello storico colorificio di Villanova d’Albenga, figura di spicco del mondo del commercio e famoso anche a livello nazionale.

Tante gente presente alla cerimonia funebre, tra cui tutti i dipendenti dell’azienda che ha chiuso in via straordinaria in occasione dei funerali. È stata appoggiata sulla bara, trasportata dagli stessi dipendenti, una felpa dell’azienda con il marchio “Bruno Basso”.

